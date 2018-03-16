Вторым звездным гостем Гран-при Азербайджана «Формула-1» станет всемирно известная американская певица, обладательница шести премий «Грэмми» Кристина Агилера.

Как сообщает пресс-служба Baku City Circuit, организаторы обещают незабываемое live-шоу Кристины Агилеры, которое состоится 28 апреля в Crystall Hall – билеты уже можно приобрести в кассах города.

Объявляя о концерте Кристины Агилеры в Баку, Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов сказал: «Для нас большая честь, что мировая звезда Кристина Агилера будет хедлайнером субботней концертной программы в рамках 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1. Она обладает неповторимым вокалом, подарившим миру столько замечательных хитов. Это большая привилегия принимать Кристину Агилеру в бакинском концертном зале Crystal Hall сразу после того, как квалификационные заезды пилотов Ф1 подойдут к концу. Можно лишь представить, какое волнение вызовет объявление концерта Кристины Агилеры среди ее многочисленных поклонников в Азербайджане и за его пределами».

Первым звездным гостем развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1» станет британская группа «Jamiroquai», а завершит программу Дуа Липа.

Minval.az