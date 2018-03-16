Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Аслан Асланов назначен председателем Правления АЗЕРТАДЖ.
Как сообщает АПА, другими распоряжениями главы государства Дагбеи Исмаилов и Севиндж Абдуллаева назначены заместителями председателя Правления.
Отметим, 24 ноября 2016 года Указом Президента Азербайджанское государственное информационное агентство стало юридическим лицом публичного права.
19 декабря 2017 года был утвержден Устав агентства, согласно которому управление АЗЕРТАДЖ осуществляется Правлением.
Minval.az