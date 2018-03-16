17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Подует сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня стихнет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, в горных районах – снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

Minval.az