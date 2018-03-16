Азербайджан в 2017 году экспортировал 6,5 тонн меда на $54,8 тыс., 93,8% всего экспорта пришлось на Японию.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщает Госкомстат республики.

По данным статистики, всего в 2017 году мед из Азербайджана экспортировался в пять стран.

Госкомстат также отмечает, что в 2017 году 271,7 тыс. пчелиными семьями в 21,165 тыс. хозяйствах было произведено 3 тыс. 41,3 тонны меда, 90,2 тонн воска, 11,2 тонны прополиса, 8,1 тонн цветочной пыльцы и 281,7 кг пчелиного молочка.

«Средняя цена продажи 1 кг меда в Азербайджане в 2017 году составляла 23,7 манат, воска – 11,5 манат, прополиса – 116,7 манат, пыльцы – 56,7 манат, пчелиного молочка – 4,9 манат за 1 гр.», -отмечается в данных статистики.

По информации комитета, в целом за 9 лет с момента принятия закона «О пчеловодстве в Азербайджане», численность пчелиных семей в Азербайджане увеличилась в 1,9 раз, число пчелиных семей приходящихся на одно пчеловодческое хозяйство увеличилось с 11,1 до 12,8, производство меда увеличилось в 2,2 раза.

Minval.az