Наряду с ухудшением с каждым днем социально-экономического положения в Армении в Ереване, который по праву считается сателлитом Москвы, набирает обороты антироссийская риторика. Это весьма примечательно и странно, ведь уже давно является известным факт, что Армения сегодня существует на политической карте мира исключительно благодаря России.

Как известно, в ближайшее воскресенье, 18 марта, в России состоятся президентские выборы. В связи с этим армянские СМИ взялись критиковать своих соотечественников, проживающих в этой стране и желающих поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, благодаря которому нищая Армения получила оборонные кредиты, а также заключила жизненно-важные контракты, продлевающие ее существование.

Но не будем голословны, перейдем к фактам. Как пишет армянский Первый информационный, «в отличии от решения Европарламента, который не намерен посылать своих наблюдателей на выборах в РФ, делегация Национального Собрания Армении спешит в Россию – наблюдать за проведением организованных «старшим братом» выборов».

«Армянская община Россия, которая приняла заметное участие в предвыборной кампании – в честь Путина даже прозвучали армянские дхол-зурна, и в день голосования собирается точно также принять заметное участие», — возмущенно отмечает издание, и далее пытается узнать, как именно армянская община намерена проголосовать у эксперта Арбака Хачатряна, проживающего в Москве.

«Оставившие в Армении свои дома, семьи и прочие проблемы, армяне, приехавшие в Россию в надежде найти работу, какое идеологическое решение они могут принять вообще?», – сказал Хачатрян, который далее принялся критиковать власть в Армении: «Для меня главная опасность заключается в том, что моя нация порабощается, становится заложницей денег, сегодня лавочники стали хозяевами страны, и такого понятия как «общество» для них вовсе не существует, они решают только свои личные вопросы».

По его словам, Армения – страна, где нет экономики, где не действуют институты, где принимаются единоличные решения, предпринимаются нелегитимные шаги, что всегда использовалось против Армении.

«Уже 18 лет в Армении проводится такая политика, и я против нее, поскольку мой дом, моя земля находится в Армении. И сейчас, если данные лица изменят свое отношение, повернувшись в сторону США, Англии или Европы, это не имеет никакого значения. Неважно, кому ты продаешься, какая разница – продажный человек всегда остается продажным. Вся эта система сегодня занимается грабежом», – добавил он.

Но далее что-то пошло не так. С замечанием журналиста издания о том, что «сначала должна измениться власть в России, после чего можно будет ожидать перемены и в Армении», Арбак Хачатрян не согласился:

«Из тебя делают тряпку, а в этом случае какое значение имеет, кто правит в России? Если ты сам тряпка, какое значение имеет в чьих ты руках – Европы, Америки или еще кого? С тобой цивилизованные страны говорят еще жестче, чем те страны, где режим сильнее. Сегодня приезжают из Армении, не имея никаких социальных прав, приезжают и работают у местных армян, и когда они кричат «Путин!», вы им верите?».

Minval.az