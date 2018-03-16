Одна из топовых тем этой недели связана с произошедшими перестановками в администрации президента США Дональда Трампа. В понедельник, 13 марта, президент Трамп заявил, что отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, и вместо него предложил кандидатуру директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео. А на должность директора ЦРУ он предложил назначить заместителя директора ЦРУ Джину Хаспел. Несомненно, во внешнеполитическом смысле более примечательна смена госсекретаря. Насколько изменится внешняя политика США, если Конгресс утвердит Помпео в этой должности, пока сказать трудно, но основная причина отставки Тиллерсона известна. Президент заявил, что причиной отставки госсекретаря Тиллерсона являются разногласия, возникшие в вопросе Ирана.

Все вопросы в связи с этой темой по просьбе 1in.am прокомментировал американский аналитик, старший научный сотрудник Внешнеполитического совета Америки (American Foreign Policy Council) Стивен Бланк, говоря в частности о том, какие изменения произойдут во внешней политике США в случае назначения Помпео на должность госсекретаря, и как это повлияет на армяно-иранские отношения.

«В случае назначения Помпео я ожидаю более жесткой политики в отношении Ирана. Я не знаю, отразится ли это на Армении или нет, хотя это возможно. Остается набраться терпения и посмотреть – будут ли приложены серьезные усилия в направлении Кавказа – нечто, чего прежде не было. Армения может понести потери, поскольку имеет слишком тесные отношения как с Ираном, так и Россией, и в действительности является сателлитом Москвы», – отметил Стивен Бланк.

Minval.az