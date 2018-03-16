Бывший главный тренер азербайджанских футбольных клубов «Нефтчи» и «Бакы» Беюкага Гаджиев сегодня утром скончался.

Как передает azerisport.az, опытный специалист в этом феврале перенес инфаркт и последовавшую за этим операцию на сердце. После этого его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Беюкага Гаджиев становился чемпионом Азербайджана вместе с «Бакы» (сезон 2005/06), дважды с «Нефтчи» (2011/12, 2012/13), дважды брал Кубок с «нефтяниками» (2012/13, 2013/14). Он также стал первым тренером в истории азербайджанского футбола, который вывел отечественную команду в групповой этап Лиги Европы и еврокубков в целом.

20 апреля ему должно было исполниться 60 лет.

Minval.az