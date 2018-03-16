Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Азербайджана направило в суд материалы по уголовному делу, возбужденному по фактам финансовых махинаций в деятельности экс-председателя правления «AtraBank» Эльмихана Набиева, отмечается в сообщении прокуратуры.

AtraBank в настоящее время находится в процессе ликвидации.

Главное управление по борьбе с коррупцией на основе материалов, полученных от Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), установила факты финансовых махинаций со стороны Э.Набиева.

В сообщении отмечается, что Э.Набиев оформил ряд незаконных кредитов на общую сумму 8 млн 405 тыс. манатов на имя директоров ряда компаний, которые функционируют лишь на бумаге. Кроме этого, он незаконно оформил кредиты на сумму 809 тыс. манатов на отдельных физических лиц.

«Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела и направила все материалы в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В целом, прокуратура классифицирует данные действия Э.Набиева как нарушение статьи 308.2 Уголовного кодекса Азербайджана (злоупотребление должностным лицом своих полномочий, которые привели к тяжелым последствиям) и ст. 179.3.2. (присвоение средств в крупном размере)», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что в настоящее время Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры Азербайджана проводит расследование финансовых махинаций должностных лиц ряда банков (Bank Standard, ZaminBank, Bank of Azerbaijan, GancaBank), которые находятся в ликвидации и возмещения виновными нанесенного ущерба.

Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ред.), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке, отмечает Интерфакс.

ОАО «AtraBank» действовал с 1992 года.