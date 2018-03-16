В столице Ульяновской области 14 марта прошел традиционный сборный концерт, посвященный празднику Новруз Байрамы, организатором которого выступила Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия (УРАНКА). В этом году его дата была назначена чуть раньше, чтобы совместить мероприятие с подготовкой к выборам президента России — они должны состояться в ближайшее воскресенье. Еще одной целью акции стала поддержка на президентских выборах в Азербайджане кандидатуры Ильхама Алиева.

— — Сегодня мы отмечаем Новруз в преддверии выборов, — сказал в своей вступительной речи председатель УРАНКА Ислам Гусейнов, — Совсем скоро народы России и Азербайджана будут выбирать своих президентов. Это очень ответственные моменты для наших стран. И я хочу призвать всех обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Только народ может и должен определять свою судьбу. Только от нас зависит будущее. Народам России и Азербайджана необходимо сохранять и развивать дружеские взаимоотношения, становиться сильнее и богаче. Потому мы, ульяновские азербайджанцы, свой выбор сделали: мы за Путина, мы за Алиева, мы за дружбу народов. Призывая всех своих соотечественников, граждан Азербайджана, сплотиться вокруг Ильхама Алиева и выбрать продолжение политического курса нашего общенационального лидера Гейдара Алиева! Здесь, в России, мы поддержим ваш выбор голосованием за Владимира Путина!

Творческий вечер начался с радушного угощения и костюмированной фотосессии. Активисты диаспор установили в фойе столы, на которые водрузили большие подносы с восточными сладостями – полакомиться ими мог каждый желающий. Азербайджанская диаспора организовала раздачу тематических журналов, рассказывающих о развитии отношений между народами России и Азербайджана. Под звуки этнической музыки ульяновцы с удовольствием фотографировались вместе с горцами в папахах и стройными азербайджанскими красавицами. А фоном для фото служил большой баннер с изображением президентов двух стран и призывам крепить и развивать дружбу.

Официальная часть вечера началась с награждения почетными грамотами членов УРАНКА и приветственной речи председателя законодательного собрания Ульяновской области Анатолия Бакаева.

— Спасибо организаторам за их гражданскую позицию, за то, что они приурочили этот концерт не только к празднику Новруз, но и к президентским выборам, — сказал Анатолий Александрович, — Новруз в переводе на русский – это «новый день»! И выборы президента – это начало нового дня для страны. Сердечно поздравляю вас всех с Новрузом и призываю выполнить свой гражданский долг!

Творческая часть была открыта маленькими танцорами из средней школы №78 имени Гейдара Алиева, которые исполнили знаменитый азербайджанский «Танец маленьких цыплят». Свое творчество зрителям подарили певец Рамин Горчуев из Казани, совместный ульяновско-волгоградский музыкальный ансамбль «Азари». Творческая молодежь из городских вузов представила национальные песни в современной обработке и современные хиты, а опытные артисты обратились к нестареющей классике. Настоящей музыкальной жемчужиной концерта стали песни Муслима Магомаева в исполнении Дениса Володина. Действо продолжалось более двух часов, ульяновцы расходились по домам счастливые и вдохновленные.

— Хочу поблагодарить за помощь и поддержку в нашей работе губернатора Сергея Ивановича Морозова и главу Ульяновска Сергея Сергеевича Панчина, — говорит председатель УРАНКА Ислам Гусейнов, — а также сотрудников Дома дружбы народов! От души поздравляю жителей Ульяновска с Новрузом – счастья и мира всем!

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