«Нередко права человека используются для вмешательства в дела других суверенных государств». Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панельной сессии на тему «Региональная безопасность, региональный мир: Ближний Восток» в рамках VI Глобального Бакинского форума.

Как отметил министр, «некоторые круги, думая, что восстанавливают справедливость, наоборот ее разрушают и открывают все возможности для террористических ячеек и сепаратистов».

Minval.az