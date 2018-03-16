В Бакинском Медиа-центре начались съемки художественно-документального фильма, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Фильм готовится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании ВР-Azerbaijan. Главным продюсером фильма является президент Бакинского Медиа-Центра Арзу Алиева.

Фильм повествует о том, как основоположники демократической республики до последнего дня отчанно и упорно боролись с врагами независимости – как с оккупационной армией, так и с внутренними ее покровителями. В картине особо отмечено важное историческое событие — обретение Азербайджаном независимости спустя долгие годы после славной и трагической судьбы АДР.

Фильм будет представлен общественности 28 мая – в День Республики.

Minval.az