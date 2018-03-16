Дорожная полиция Баку ответила на обращение народного артиста Азербайджана Фаика Агаева, выступившего с просьбой принять меры против парковки на тротуарах в столице.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, то, что Фаик Агаев обнародовал факт нарушения ПДД, позволило найти и наказать нарушителя.

«Хочу сказать спасибо уважаемому народному артисту. Именно за счет подобных поступков формируется и повышается культура дорожного движения, устраняются многие проблемы. Каждый участник дорожного движения своими действиями должен демонстрировать культуру, пропагандировать безопасность на дороге. Личные интересы на дороге не могут быть выше общественных», — подчеркнул В.Асадов, отметив, что с начала года уже более 50 водителей оштрафованы на основании размещенных в соцсетях фото- и видеоматериалов.

«Нарушители в разговоре с инспекторами выражают сожаление в своих поступках, жалеют, что стали объектом критики в соцсетях. Сообщать о подобных нарушениях в полицию – гражданский долг каждого», — отметил Вагиф Асадов.

Отметим, что Ф.Агаев выразил возмущение тем, как водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado (госномер 99-KH-853) припарковал свой автомобиль на тротуаре, мешая движению пешеходов.

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