Депутаты Верховной рады Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в помещении украинского телеканала. Об инциденте на своей странице в Facebook написал Антон Геращенко.

Он отметил, что конфликт между народными избранниками начался еще в студии «5 канала», а затем продолжился в коридоре редакции. Потасовка произошла из-за закона об отмене «поправок Лозового». На место происшествия была вызвана полиция, пишет РИА Новости.

Накануне Верховная Рада отклонила законопроект об отмене «поправок Лозового» из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые вызвали общественный резонанс в стране.