В ближайшем будущем граждане Исламской Республики Иран смогут получать азербайджанскую визу непосредственно в аэропортах.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече глав МИД Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана в Баку.

В ходе выступления иранский министр подчеркнул важность регионального сотрудничества.

«Мы нуждаемся в региональном сотрудничестве. Исламская Республика Иран намерена налаживать как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в регионе. Одной из самых важных сфер в этой связи является транзит. Мы способны создать самый выгодный маршрут, который соединит Персидский залив и Индийский океан с Черным морем. Возможности также имеются в сфере энергетики и туризма», — сказал иранский министр.

Minval.az