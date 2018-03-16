Уже сегодня, в пятницу, 16 марта, Америка откроет для себя новый талант: Софи Фату, пятилетнюю девочку, жительницу города Чарльстон. Она появится в передаче «The Ellen DeGeneres Show». А в воскресенье сделает свой первый дебют на одном из ведущих американских телеканалов NBC в шоу Little Big Shots, сообщает Minval.az.

The Ellen DeGeneres Show, американское ток-шоу, которое ведет комик/актриса Эллен Дидженерес. Шоу в первый раз вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор. На данный момент вышло уже 15 сезонов, более двух с половиной тысяч эпизодов. Шоу получило множество наград, в том числе 59 дневных премий «Эмми» и 14 People’s Choice Award. Среди известных гостей – первая леди США Мишель Обама, голливудский актер Мэтт Дэймон и многие другие.

Что касается шоу Little Big Shots, то его ведет известный американский актер Стив Харви.

И вот к этим «многим другим» знаменитостям присоединится пятилетняя девочка. Казалось бы, какое дело жителям Азербайджана до этой новости? Но не все так просто – мама маленькой Софи — родом из Азербайджана.

Созданные Эллен Дидженерес и Стивом Харви шоу позволяют раскрывать таланты детей, и они обратили внимание на Софи еще в прошлом году.

Ее мать, Вики Фату, сказала, что продюсеры нашли Софи на YouTube, где видеоролики, на которых девочка исполняет мелодии легендарного Фрэнка Синатры, были в целом просмотрены более 28 миллионов раз. Об этом сообщает издание CharlestonGazette-mail.

Когда организаторы связались с родителями Софи, то те сразу отправились в Калифорнию. Малышке там понравилось, особенно поездка в Диснейленд, в которой ее сопровождал сам Стив Харви.

Софи – обычный ребенок. Любопытная, полная энергии и практически бесстрашная. А ее мать Вики и отец Кристиан, являются музыкантами.

Вики — певец и концертный пианист. И она, как уже упоминалось выше, родом из Азербайджана. Училась в Московской государственной консерватории. Сейчас дает уроки по классу фортепиано в Университете штата Западная Вирджиния.

Кристиан же — родом из Румынии, играет на скрипке с Симфоническим оркестром Западной Вирджинии.

Но как же пятилетняя девочка с азербайджанскими корнями узнала про Фрэнка Синатру? Как выяснилось, дома родители часто слушали джаз. «Софи не спала без него», — говорит мама девочки. А со временем Софи начала петь (у нее уже 17 песен в репертуаре).

Так что «болеем за наших». Уже сегодня, в пятницу, и в воскресенье, 18 марта.

Minval.az