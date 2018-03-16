Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Тегеран во вмешательстве в выборы в Ираке.

«У нас есть беспокоящие нас свидетельства, что Иран пытается вмешаться, используя деньги, в выборы в Ираке. Эти деньги используются, чтобы повлиять на кандидатов и на голосующих», — заявил журналистам министр обороны США, передает РИА Новости.

Мэттис, который обратился к прессе после необъявленного визита в Афганистан, также отметил, что, по оценке военных, объем средств, «перекачанных» Тегераном в Ирак перед парламентскими выборами в мае, нельзя назвать незначительным.

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