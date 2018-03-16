Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналисту Андрею Кондрашову для фильма «Путин» рассказал о том, как развивались азербайджано-российские отношения и роли российского президента Владимира Путина в этом процессе, передает Интерфакс-Азербайджан.

«После прихода к власти В.Путина азербайджано-российские отношения изменились кардинально. Особые воспоминания оставила первая встреча отца – Гейдара Алиева – с российским лидером», — сказал Ильхам Алиев.

На тот момент Гейдар Алиев занимал пост президента Азербайджана. Ильхам Алиев вспоминает, что встреча длилась особенно долго, и по ее окончании «отец долго рассказывал о впечатлениях, оставленных российским президентом».

«Конечно, их многое объединяло. Они обучались в одной и той же школе – ленинградской Высшей школе КГБ, коллеги по цеху. Они друг друга очень хорошо понимали и выстроили доверительные отношения», – сказал глава Азербайджана.

Ильхам Алиев также добавил, что, по мнению его отца, «Азербайджан получил в лице Путина надежного партнера».

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