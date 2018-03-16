На территории Ясамальского района Баку произошло ДТП.

Как передает Report, два автомобиля марки «Mercedes» столкнулись неподалеку от бывшего административного здания Министерства транспорта в Тбилисском проспекте.

Халилова Гюльнар Октай гызы за рулем автомобиля марки «Mercedes» с государственным регистрационным номером «99-LD-985» превысив скорость резко затормозила, в результате чего потеряла управление и выехала на встречную полосу. В итоге, она столкнулась с автомобилем марки «Mercedes» с государственным регистрационным номером «99-DD-563». В результате аварии оба автомобиля деформировались.

На место происшествия были привлечены сотрудники Ясамальского районного отделения дорожной полиции. Женщина водитель была проверена на трезвость. Выяснилось, что она была пьяна.

По факту ведется расследование.

Minval.az