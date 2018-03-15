В четверг Европейский инвестиционный банк утвердил финансирование Трансанатолийского газопровода (TANAP) в размере 932 млн. евро (1,15 млрд. долл. США).

Об этом сообщает агентство Reuters.

TANAP является частью «Южного газового коридора», который строится на территории Турции. 17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Участок до Эскишехира планируется сдать в эксплуатацию в середине этого года.

«Шахдениз-2» является одним из крупнейших в мире газовых месторождений и разрабатывается консорциумом под руководством BP.

Финансирование строительства трубопровода TANAP уже одобрено Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Minval.az