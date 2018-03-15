Корни армянского сепаратизма находятся не внутри, а вовне.

Об этом в четверг в рамках VI Глобального Бакинского форума сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, Азербайджан является частью глобального мира.

«Происходящее в мире также сказывается и на нас. Происходящие события, проводимая Азербайджаном политика оказывают в какой-то степени влияние на события, происходящие в мире», — отметил помощник Президента.

Али Гасанов сказал, что последние 15 лет Азербайджан занимает одно из ключевых мест в области энергообеспечения как альтернативный поставщик.

«В сфере транспортно-коммуникационных связей Азербайджан стоит в центре транспортно-коммуникационных сетей, соединяющих Восток с Западом, Север с Югом. Азербайджан приводит свои национальные интересы в соответствие с интересами Европы и цивилизационного мира. Конечно, Азербайджан осуществляет это в интересах народа. Так что вынесенные на обсуждение вопросы, стоящие на повестке дня Глобального Бакинского форума, как с глобальной, так и местной точки зрения, являются вопросами, которые непосредственно касаются Азербайджана», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов подчеркнул, что Азербайджан является многонациональной республикой.

«В нашей республике мультикультуральная, толерантная среда. Мы гордимся этими ценностями, распространяем по всему миру. В то же время есть агрессивный армянский сепаратизм, с которым сталкивается Азербайджан. Корни этого сепаратизма находятся не внутри, а вовне. В его основе лежат притязания армян по отношению к Азербайджану, нарушение преступным армянским режимом территориальной целостности Азербайджана и поддержка некоторыми международными силами оккупационной политики армян», — отметил Али Гасанов.

Minval.az