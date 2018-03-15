Во время дебатов на канале «Россия 1» кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.

Об этом информирует РИА Новости.

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель предприятия и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры», — начала рассказывать гость программы.

Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от «Коммунистов России» бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии.

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