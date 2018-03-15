«К сожалению, по причине того, что Армения продолжает проводить политику агрессии и территориальных претензий, продолжающийся на протяжении более 20 лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находит своего решения».

Как сообщает АПА, об этом в ходе выступления на панельных обсуждениях на тему «Большинство против меньшинства» в рамках VI Глобального Бакинского форума «Устранение различий для создания инклюзивных обществ» заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он сказал, что в 7 заявлениях и 4 резолюциях Совбеза ООН в связи с оккупацией территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами содержится требование безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных азербайджанских земель.

В принятых ПАСЕ документах указывается необходимость выполнения требований, отраженных в резолюциях ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Европейский союз также является сторонником урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности. В документах, принятых на проведенных в разные годы саммитах НАТО, нашел отражение принцип территориальной целостности Азербайджана. Среди международных организаций самое справедливое, объективное отношение было проявлено Организацией исламского сотрудничества. Это первая международная структура, признавшая Армению как государство-агрессор, и потребовавшая положить конец агрессии.

Несмотря на то, что ООН, ОБСЕ, ЕС и другие международные организации подтверждают факт оккупации азербайджанских земель Арменией, отмечают несоответствие этого международному праву, но опасаются однозначно порицать данный случай и вынуждать страну-оккупанта с помощью международных механизмов влияния выполнить требования резолюций ООН. В лучшем случае, ООН, ОБСЕ и ЕС, в том числе привлеченная к мирному процессу сопредседатели Минской группы стараются идти по пути «искать компромиссные позиции между двумя странами» и «нахождение их общих точек» и этим как-то ликвидировать конфликт, что фактически продлевает положение «статус-кво» уже несколько лет. С другой стороны, Армения продолжает занимать неконструктивную позицию в переговорах, проводимых в рамках Минской группы, а являющиеся членами группы страны не могут выразить единогласную позицию по отношению к проблеме. В результате вышесказанного конфликт остается замороженным.

По словам помощника президента, некоторые международные организации считают, что конфликт должны решить «обе стороны», а они в этом деле должны гарантировать, что «полученное соглашение не будет нарушено»: «Если принять во внимание, что решение конфликта в пользу Азербайджана считается обеспечение территориальной целостности и признание прав суверенного государства над этими землями, а для Армении и сепаратистского режима Нагорного Карабаха это отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана, то в таком случае пока ни один эксперт не может определить, в чем состоят взаимные компромиссы в решении этого конфликта. Официальные лица Армении думая, что мировое сообщество применяет к конфликту принципы двойных стандартов, ООН и ОБСЕ не полномочны принимать конкретные шаги для выполнения принятых решений, затягивают переговорный процесс и пытаются продолжить существующий статус-кво».

А.Гасанов отметил, что с точки зрения международного права самоопределение национальных меньшинств не может быть реализовано в форме нарушения территориальной целостности других государств. Потому что на территории независимого государства живет несколько национальных меньшинств и они не обладают таким правом: «Идея право на самоопределение народов отрицает принцип нарушения территориальной целостности международного права и противоречие этому принципу. С другой стороны, если каждому народу будет дано право на самоопределение, этнический сепаратизм в современном мире превратится в необратимый процесс и в большинстве стран будет происходить много этнических конфликтов и войн. Сегодня даже государств, проводящие политику двойных стандартов, сами могут подвергнуться ужасному этническому сепаратизму.

Следует учесть, что армяне Нагорного Карабаха, так же как и армяне в других странах являются одними из национальных меньшинств Азербайджана и их территориальные претензии противоречат международному праву. В этом вопросе позиция Азербайджана следующая: азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, на свои родные земли, армяне должны проживать там вместе с ними. Президент Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях отмечал, что выдвигаемые армянами Нагорного Карабаха принципы самоопределения противоречат нормам международного права, армяне уже реализовали свое право на самоопределение и создали государство Армения. Как говорит президент Азербайджана, если армяне в каждой стране будут выдвигать принцип самоопределения, то трудно будет сказать, какие в мире могут сложиться ситуации и происходить происшествия. Азербайджан, предупреждая мировое сообщество об опасности нагорно-карабахского конфликта для региона, призывает проводить значимые мероприятия и положить конец оккупационной политики Армении. Считаем, что если не отвечать агрессору, то международные усилия по установлению мира и безопасности не дадут результата, масштаб этнических конфликтов в мире вырастет. А это в свою очередь создаст угрозу стабильному мироустройству».

Minval.az