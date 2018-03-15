Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список был опубликован на сайте министерства финансов США.

Как сообщает РИА Новости, в санкционный список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин.

Как следует из документа, в список внесли 14 человек и одну компанию — «Агентство интернет-исследований».

Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «абсолютно голословными».

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