Франция, Германия, США и Британия назвали инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России.

Об этом, согласно информации RT, сообщает Sky News со ссылкой на заявление лидеров четырёх стран.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении.

Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны», — уточняется в документе.

Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок».

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