В Бакинском метро зарегистрирован факт смерти.

Начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев подтвердил Report данный факт и сказал, что инцидент произошел сегодня на станции метро «28 Мая».

По его словам, инцидент произошел в районе 15:35: «Так, житель города Баку Васиф Шамиль оглу Марданов 1953 г.р. на станции «28 Мая» почувствовал себя плохо и сошел с поезда. Ему была оказана первая помощь, вызвана скорая помощь. Но мужчина скончался до прибытия врачей. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа».

По факту ведется расследование.

Minval.az