В Москве завершилась 25-ая юбилейная международная выставка «Путешествия и туризм» MITT 2018, в которой приняли участие национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» и генеральный партнер AZAL – туристическое агентство Silk Way Travel.

AZAL и Silk Way Travel представили свои авиационные и туристические возможности на едином стенде «Азербайджан», совместно с Министерством культуры и туризма, а также другими отечественными компаниями.

В рамках выставки также были проведены встречи и переговоры с заинтересованными в сотрудничестве зарубежными туроператорами, корпоративными клиентами, представителями туристической сферы в целях установления и развития сотрудничества в области туризма.

Участникам и посетителям выставки предоставили актуальную и полезную информацию о первой низкобюджетной авиакомпании Азербайджана Buta Airways. Посетители выставки ознакомились с направлениями в маршрутной сети лоукостера и его отличиями от других низкобюджетных авиакомпаний.

Один из крупнейших игроков на рынке турагентств — компания Silk Way Travel ознакомила гостей выставки с выгодными предложениями туристического сектора Азербайджана. В рамках выставки посетители ознакомились с тенденциями предстоящего туристического сезона, интересными направлениями, перспективами туристического сектора и т.д.

В рамках выставки MITT-2018 в течение всех дней ее работы традиционно проходила обширная деловая программа, состоящая из конференций по актуальным вопросам туристического бизнеса, семинаров и консультаций, презентаций новых направлений и услуг.

MITT 2018 – крупнейшее мероприятие для игроков туристической сферы, на которую съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из региона СНГ и других стран.

Minval.az