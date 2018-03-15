Международный банк Азербайджана (МБА) закрывает свои дочерние банки в России и Грузии — «МБА-Москва» и «МБА-Грузия».

В сообщении банка, распространенном в четверг, отмечается, что также будет ликвидирована компания «Бизнес-Рабита».

«Это решение опирается на подробный анализ. Мы учли экономическую эффективность вышеуказанных структур для будущей деятельности банка и приняли решение остановить их деятельность. Такое решение связано с подготовкой Международного банка Азербайджана к приватизации», — заявил и.о. председателя правления МБА Аббас Ибрагимов, комментируя это решение.

Ликвидация этих структур будет проведена в рамках законодательства стран, где они действуют. Все обязательства перед клиентами будут исполнены, говорится в сообщении банка.

Minval.az