Похороны народного артиста СССР Олега Табакова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает ТАСС.

Артиста похоронили на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. На церемонию пришли родственники Табакова, его близкие друзья, коллеги и ученики.

Перед этим в Московском художественном театре имени Чехова, которым Табаков руководил долгие годы, прошла гражданская панихида. Она длилась около шести часов. Проститься с артистом пришли тысячи человек, в том числе президент России Владимир Путин, вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

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