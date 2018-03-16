42-летняя Ева Лонгория, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками забавным видео. На нем актриса, облаченная в пастельно-желтое платье, эффектно облегающее ее животик, показала несколько танцевальных движений перед камерой. Фанатов Лонгории видео привело в умиление: большинство из них заметили, что беременная Ева не только не стала выглядеть хуже, чем прежде, а, напротив, еще больше расцвела. Однако многих удивил солидный размер ее живота — ведь по информации западных СМИ, Лонгории предстоит рожать не раньше конца мая-начала июня! И тот факт, что Ева достигла уже таких размеров, породил, как это всегда бывает, вопрос: а не близнецов ли ждет Лонгория? Об этом пишет издание 7Дней.

Впрочем, сама Лонгория решительно утверждает, что вынашивает только одного ребенка — мальчика. Она рассказала, что очень этому рада: «В мире не хватает достойных, хороших мужчин. И я надеюсь, что мой сын станет таковым, подрастая среди прекрасных, сильных и образованных женщин. Он научится их понимать и будет им помогать бороться за свои права!»

Напомним, о слухи о беременности актрисы начали распространяться еще в конце минувшей осени. Официально Ева подтвердила, что ждет ребенка, в начале января. «Новый год, новые приключения. Я так благодарна мужу и судьбе за чудесного ребенка, которого я так жду и уже успела полюбить!» — призналась тогда актриса.

Ева, которая помогает Хосе с его тремя детьми от прежнего брака, успела в роли мачехи приобрести такой опыт в воспитании, что теперь не чувствует себя беспомощной в ожидании своего первенца. «В нашей семье станет всего лишь на одно «чадо» больше, так что мне это будет не «в новинку»… Что, впрочем, не делает ожидание менее радостным и волнующим!» — рассказала Лонгория.

Minval.az