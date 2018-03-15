Саудовская Аравия не стремится в клуб ядерных держав, но действия Тегерана могут вынудить его к этому.

Саудовская Аравия разработает собственное ядерное оружие, если такое оружие появится у Ирана, заявил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу CBS.

«Саудовская Аравия не хочет иметь какое-либо ядерное оружие, но, не сомневайтесь, если Иран разработает ядерную бомбу, мы сделаем то же самое как можно быстрее», — сказал кронпринц.

Наследник саудовского престола сравнил Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи с Гитлером, отметив, что иранский политик, так же, как ранее фюрер нацистской Германии, стремится к экспансии.

«Многие страны мира и Европы не понимали насколько опасен Гитлер, до тех пор пока не случилось, то что случилось. Я не хотел бы, чтобы то же самое произошло на Ближнем Востоке», — сказал Мухаммед бин Салман.

Кронпринц также подчеркнул, что в Саудовской Аравии не считают Иран равным себе соперником, так как экономика Ирана намного слабее саудовской, а его армия не входит даже в пятерку сильнейших в мусульманском мире, пишет РБК.

Minval.az