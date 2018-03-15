Число работников по найму по состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане составило 1 508,4 тыс. человек, из них 881 тыс. заняты в государственном, 627,4 тыс. — в частном секторе экономики.

Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на данные Госкомстата.

Из общего числа наемных работников 22% заняты в сфере образования, 19,3% — торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% — промышленности, 8,7% — здравоохранения и социальных услуг, 7,2% — государственного управления и обороны, социального обеспечения, 5,9% — строительства, 4,7% — транспорта и складского хозяйства, 3,4% — профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% — сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% — финансов и страховой деятельности, 10,9% — прочих секторах экономики.

За январь среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 3% и снизилась 519,8 маната. В годовом сравнении номинальная зарплата сократилась на 1,6%.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.