Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал граждан РФ «провалить гэбэшную явку» на президентских выборах в России. Об этом он написал в Facebook.

«Международные преступления путинского режима продолжают впечатлять своими масштабами и циничностью… Путинская Россия – уже не государство в нормальном понимании этого слова, а мафиозная структура, которая после многих лет построения фашистского режима в собственной стране вышла за пределы России и стала глобальным источником угрозы системе международной безопасности», – отметил оппозиционер.

Каспаров добавил, что в «параллельной российской реальности» называют главным событием выборы, однако по факту на избирательных участках происходит легитимация «бессрочного путинского правления».

«Если прежде вопрос участия или неучастия в выборах носил сугубо тактический характер, то сегодня любые действия российских граждан, пришедших на избирательные участки, будут де-юре являться признанием этой власти, а де-факто наделением мафиозного режима мандатом на осуществление преступлений на территории России и за ее пределами», – подчеркнул он.

По мнению оппозиционера, любыми действиями на избирательных участках, вплоть до порчи избирательного бюллетеня, граждане поддержат «путинскую диктатуру и ее преступления».

«Все, что помогает путинскому режиму быть более гибким, повышая тем самым его способность к выживанию, ведет к усилению диктатуры и, в конечном итоге, увеличению числа ее жертв. Много лет все эти многоуровневые имитационные структуры, «перезагрузки» и «медведевские оттепели» стояли на пути к реальному противодействию путинскому режиму со стороны Запада. Сейчас, когда под давлением обстоятельств Запад медленно, но неуклонно приходит к осознанию подлинной сущности путинизма, кремлевские политтехнологи лихорадочно ищут способы убедить иностранных лидеров в том, что Россия – нормальное государство, с которым, несмотря на некоторые его «особенности», можно иметь дело», – подытожил он.

Minval.az