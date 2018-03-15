Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России.

Он напомнил, что должность президента СССР учредили 15 марта 1990 года.

«Это была какая-то странная попытка американизировать нашу страну, как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку. Думали, что если сменить вывеску, то и суть поменяется. Для этого выбрали абсолютно нерусский термин», — написал он в своем Telegram-канале.

Переименование в председателя или верховного правителя стало бы символическим шагом, считает Жириновский: «Сегодня, когда Россия должна совершить мощный рывок и избрать нового главу государства, <…> шагом, подчеркивающим суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер. <…> Всем понятно и звучит мощно».

Minval.az