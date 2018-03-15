Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в рамках нового исследования Луны российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева.

Он заметил, что это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — сказал президент РФ.