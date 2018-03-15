Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый федеральный канцлер! От всей души поздравляю Вас в связи с переизбранием на должность федерального канцлера Федеративной Республики Германия.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию связей между Азербайджаном и Германией. Выражаем удовлетворение активным и плодотворным сотрудничеством между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений и успешного продолжения сотрудничества, вызывающего взаимный интерес в разностороннем порядке.

Minval.az