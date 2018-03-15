Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:
«Уважаемый федеральный канцлер! От всей души поздравляю Вас в связи с переизбранием на должность федерального канцлера Федеративной Республики Германия.
Мы придаем особое значение всестороннему развитию связей между Азербайджаном и Германией. Выражаем удовлетворение активным и плодотворным сотрудничеством между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений и успешного продолжения сотрудничества, вызывающего взаимный интерес в разностороннем порядке.
Minval.az