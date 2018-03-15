В начале марта 2018 года в одном из британских пабов отравили бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля. Правоохранители не исключают, что убийство могли организовать российские спецслужбы. Тем более что яд издавна является одним из любимых средств «рыцарей плаща и кинжала». Издание EtCetera напомнит о самых громких отравлениях за последние шестьдесят лет.

НЕУЯЗВИМЫЙ. Кубинский лидер Фидель Кастро прожил на свете девяносто лет. За это время его 638 раз пытались убить – в том числе с помощью яда. При этом враги проявляли чудеса изобретательности. В ход шли отравленные сигары, зараженный туберкулезом акваланг, банановый пирог со стрихнином, настоянный на цианиде ром и капсулы с ядом в шоколадном коктейле. А во время визита в Париж агент ЦРУ должен был выстрелить в Кастро из отравленной шариковой ручки. Тем не менее, ни одно из покушений не увенчалось успехом.

УКОЛ ЗОНТИКОМ. Это не только название знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром в главной роли. Это еще и дерзкое преступление, совершенное болгарскими спецслужбами в Лондоне в 1978 году. Жертвой стал болгарский эмигрант, писатель и диссидент Георгий Марков. Прогуливаясь по мосту Ватерлоо, Марков встретил некоего неуклюжего незнакомца, который как будто случайно уколол его зонтиком. Вернувшись домой, диссидент почувствовал себя плохо, а через четыре дня умер в больнице. Причиной смерти оказался рицин – яд, попавший в организм во время укола.

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ. Незадолго до президентских выборов в Украине 2004 года лицо главного оппозиционного кандидата Виктора Ющенко покрылось нарывами и язвами. Это случилось после ужина на даче у заместителя главы СБУ Владимира Сацюка. Лечившие политика врачи заявили, что Ющенко отравили диоксином. Сам кандидат уверял, что знает, кто причастен к его отравлению. Тем не менее, преступление до сих пор не раскрыто. А бывшие соратники Ющенко, Давид Жвания и Геннадий Москаль, и вовсе уверяют, что никакого яда не было – их тогдашний шеф будто бы просто отравился то ли суши, то ли алкоголем.

ПОЧТИ КАК СКРИПАЛЬ. В ноябре 2006 года в лондонской больнице умер бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. За несколько лет до этого он обвинил российские спецслужбы в организации терактов в Москве и других городах. Как оказалось, Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. Смертельную дозу он принял с чаем в одном из лондонских баров. Главным подозреваемым британская полиция считала российского бизнесмена Андрея Лугового, и не исключала, что убийство было санкционировано Кремлем.

ПЛАТОК-УБИЙЦА. В феврале 2017 года в международном аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии отравили Ким Чен Нама, опального брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. К Наму подошли две женщины. Одна из них отвлекла его, а вторая в это время сзади накинула ему на лицо платок. После этого Наму стало плохо. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

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