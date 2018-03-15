Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся в Великобритании, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. Как уточняет агентство, такое заявление Джонсон сделал во время интервью британскому телеканалу BBC One.

«Люди хотят увидеть, как правоохранительные органы привлекают к ответственности очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, <…> тех, чье богатство могло стать следствием их [хороших] отношений с ним», — сказал Джонсон.

По его словам, речь может идти об использовании так называемых Unexplained Wealth Orders (UWO) — получатель такого документа обязан представить британским властям разъяснения об источниках происхождения подозрительных средств.

Джонсон сказал в интервью BBC Radio, что британское агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины, отмечает РБК.

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