Редкий случай произошел в одной из индийских деревень.

Змеи близ индийских поселений — обычное явление. Жители страны прибегают ко всем возможным способам обезопасить себя от встречи с ядовитыми созданиями, особенно Королевскими кобрами. Согласно статистике, ежегодно гибнет около пятидесяти тысяч индийцев от змеиных укусов.

Наша же история не об очередной жертве, а о сообразительной кобре, которая приползла к людям с определенной целью, пишет ИноСМИ. Змея приподняла голову и при этом не шипела. Такое поведение удивило народ. Как оказалось, змея страдала от обезвоживая (а в Индии на момент записи видео была ужасная засуха).

Смельчаки напоили кобру, и та скрылась в кустах.

Minval.az