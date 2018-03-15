После трагических событий в школе в штате Флорида, где были убиты 17 человек, шестиклассник Джейвон Дэвис и его друг составили два отдельных завещания на отрывных листочках, в которых расписали, кому достанется их самое ценное имущество в случае, если они будут убиты в школе, сообщает Newsweek.

«Приставка PlayStation 4, пульты управления, а также игры для нее, мой кот, мой телевизор, моя приставка Xbox и все, что к ней, ховерборд» — все эти вещи Джейвон решил завещать своей лучшей подруге Кэмерон после того, как его школа получила угрозы о нападении.

«Это просто на случай, если что-то произойдёт с кем-то из нас, потому что некоторые дети могут сойти с ума, убить кого-то или что-то в этом роде», — отметил он.

Впрочем, несмотря на все эти угрозы, Джейвон отказывается жить в страхе. «Я знаю, что все будет хорошо, потому что я в руках Бога», — рассказал шестиклассник.

Издание пишет, что не только школа Дейвона получала угрозы насилия. После событий в школе во Флориде полиция провела серию арестов среди школьников, угрожавших нападением на школы в США.

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