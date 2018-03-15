Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в Азербайджан 1 млн поддельных акцизных марок.

Об этом Minval.az сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«Сотрудники таможенного поста «Сыныг керпю» Товузского таможенного управления задержали гражданина Азербайджана, являющегося водителем пассажирского автобуса, при попытке ввоза в страну 1 млн поддельных акцизных марок с надписями «Азербайджанская Республика», «Внутреннее производство», «Алкогольные напитки», — отмечается в информации.

По данным ГТК, акцизные марки были спрятаны в четырех сумках, задекларированных на таможне данным гражданином в качестве целлофановых рулонов. Всего было обнаружено 200 целлофановых рулонов со спрятанными в каждом из них 5 тыс. акцизных марками.

«Экспертиза марок установила факт их подделки. По факту ведется расследование», — подчеркивает ГТК.

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