Очередная вылазка сотрудников сайта Minval.az началась с письма, поступившего в редакцию. Нас просили приехать и лично убедиться в том, что центре в Баку происходит очередной варварский снос старинных домов.

Сегодня мы побывали на ул. Шамиля Азизбекова (напротив православного Собора), где засняли факт варварского разрушения нескольких жилых старинных 2-этажных домов, датируемых 1895, 1901-1904 годами. Жителей выселили насколько месяцев назад на условиях выплаты энной суммы за аренду съемных квартир. Застройщики обещали, что после того, как на месте старого дома будет возведена гигантская новостройка, люди смогут в нее вселиться. Но, если честно, в это мало кто верит.

Наш постоянный читатель, написавший письмо в редакцию, встретил нас около Собора и рассказал, что сам он на этой территории не проживает, а письмо написал нам потому, что вчера вечером увидел пожилую женщину, которая стояла напротив старого дома и плакала. Выяснилось, что она – бывшая жительница, которая пришла посмотреть – возможно, в последний раз, — на то самое место, где прошла ее жизнь. Мужчину так это тронуло что он решил обратиться к сотрудникам СМИ и попросить осветить эту проблему.

Мы прошли во двор, расположенный рядом с ограждением и поговорили с жителями соседней «хрущевки», рассказавшими о том, что их дом тоже обещают снести – на тех же условиях. Люди не согласны. «Но разве кто-то считается с нашим мнением? В нашем доме, так же как и в доме, который сейчас ломают, живет очень много пожилых людей, и никто не гарантирует, что они доживут до того момента, когда будет выстроена новостройка, в которую якобы переселят бывших жителей», — сетуют соседи.

На рекламных щитах, огораживающих сносимый дом, красуется фото макета будущего многоэтажного «дворца», который планируют возвести на этом месте. Строит (и сносит) МТК Yeni Ailə. Судя по картинке, это должен быть комплекс, состоящий из нескольких высотных зданий, которые будут располагаться в окультуренной зоне – с парками, парковками и прочими прелестями комфортабельного бытия. Но для внедрения такого проекта в жизнь нужно как минимум разрушить половину этого района.

Этот момент хочется рассмотреть особо.

Мы с коллегой прошлись по соседней улице М. Гашкая (Завокзальный район) по территории, где расположены торговые точки. Особо стоит отметить, в каком ужасном состоянии находятся все эти убогие «мазанки». Но почему-то чиновники замахнулись именно на добротный старинный дом. Мы внимательно осмотрели стены – и внутренние, и внешние, но так и не увидели ни трещин, ни зазоров между основательной каменной кладкой.

— Скажите, дому был присвоен статус аварийного? – спросила я у соседей, стоявших во дворе.

— Да, именно этим фактом и апеллировали застройщики. Хотя сами жители никак это «факт» не хотели признавать. Просто потому что его не было. Дом стоял полтора века, но его мощные стены не поколебали ни землетрясения, ни близость дороги, ни человеческий фактор.

Конечно же, работу частного сектора – в отличии от государственного – заметно невооруженным взглядом, и строительство на ул. Ш. Азизбекова не является программой, отмеченной в рамках госпроекта: когда начинается госзастройка согласно плану реконструкции города, людей оповещают через СМИ, на места, которые планируется снести, прибывают комиссии – в том числе и глава ИВ того или иного района (и его замы), и вице-премьер А. Шарифов, и даже глава ИВ Баку бессмертный Гаджибала Абуталыбов. Это было видно на примере Басина (Физули), на примере масштабного сноса по ул. «Советской». А вот по ул. Ш. Азизбекова подобных визитов никто не наблюдал. Просто пришли какие-то застройщики, зарегистрировавшие МТК с уставным капиталом в 10 манатов, выселили людей в неизвестность, и начали снос. По сути, аналогичный рейдерский захват происходит сейчас и в поселке Баилова – по тому же самому сценарию. Прикрываясь рамками «пилотного проекта» работают частники, но платят не как частники, а сумму в размере 1500 манатов, утвержденную государством в случае, если территория отчуждается именно под госзастройку.

Не так давно экономический эксперт Н. Джафарлы говорил в интервью Minval.az о том, что как правило владельцами всех крупных строительных компаний являются государственные чиновники. А значит, ответственность за очередное варварство лежит так или иначе на тех, кто представляет наше государство.

— Открывали свою компанию с уставным капиталом в 10 манатов, — говорят жители соседних домов, — а в строительство собираются вкладывать миллионы. Мы не знаем, кто стоит за этими людьми, вся эта информация держится в секрете. Но мы просто уверены, что и в сносе и последующим за ним строительстве замешан крупный государственный чин.

По словам жителей «хрущевки» один из домов, находящихся по соседству и ныне огороженных строительными щитами, якобы принадлежал заместителю прокурора Низаминского района.

— Как видите, такого большого человека тоже «выдавили» из его дома, хотя он тоже сопротивлялся и не хотел уходить. Если в соседний дом был многоквартирный, то зампрокурора был собственником целого дома. Хотя мы не знаем, взял ли он деньги за свои квадратные метры или же ушел на общих основаниях.

Нам не известно, был ли этот дом внесен, расположенный по ул. Ш. Азизбекова (бывш. Кецховели) в реестр памятников архитектуры, ибо такой информации СМИ никто и никогда не представит. Но сегодня так же имеется и печальная правда о том, что любой дом из этого реестра могут в любой момент вычеркнуть и пустить под бульдозер – одним легким росчерком пера.

Из всего вышесказанного (прожитого, наболевшего за все эти годы) напрашивается один неутешительный вывод: снос старинных домов обрел воистину гигантские масштабы. Уничтожение культурного наследия – не важно, внесено оно в реестр или же нет — идет семимильными шагами: сносится все, что уцелело при советской власти. Политика городских властей заключается в уничтожении культурного наследия, тотальной зачистке территории города. Это политика потворства интересам частного капитала, сросшегося с полностью коррумпированной городской властью. И эта власть извлекает прибыль из каждого земельного участка. Если для извлечения прибыли необходимо уничтожение культурного наследия, значит, наследие будет уничтожено полностью.

Яна Мадатова

Фото: Илькин Зеферли

Minval.az