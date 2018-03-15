«Карабахский вопрос — правое дело Азербайджана. В вопросе решения данного конфликта Турция поддерживает Азербайджан».

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Международные организации также поддерживают справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе. Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана или Турции, мы можем принять ответные меры», — подчеркнул премьер-министр Турции (цитата по Репорт).

Отвечая на вопрос о поездке главы карабахских сепаратистов в Вашингтон, Б. Йылдырым сказал, что США вместо того, чтобы премировать армян Нагорного Карабаха, должна делать все, чтобы те ответили за преступления против человечества.

Minval.az