Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии на встрече в четверг в Баку обсуждали вопрос создания транспортного коридора (ТК) Юг-Запад.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Этот новый формат очень важен для регионального сотрудничества. Мы сегодня обсудили создание транспортного коридора Юг-Запад, который объединяет наши страны и создает различные возможности для сотрудничества», — сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в четверг.

Общая протяженность коридора Юг-Запад составляет 5311 километров: Славков-Ильичевск -1364; Ильичевск-Батуми — 1050; Батуми-Баку-Астара – 982; Астара-Бандар Аббас – 1915 км. Этот коридор позволит осуществлять отправку грузов из Индии и в Европу и обратно через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. По оценкам азербайджанской стороны, грузоперевозки по транспортному коридору Юг-Запад будут осуществляться в течение семи дней (сегодня время, затраченное на альтернативных маршрутах, составляет 35-37 дней – ред.).

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