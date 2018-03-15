В Сети распространилась фотография воровской сходки в стамбульской резиденции Лоту Гули

В Сети распространилась фотография сходки, которую провел «вор в законе» Лоту Гули (Надир Салифов) после выхода на свободу.

Фотографией сходки Лоту Гули поделился в своем Instagram.

Ранее в прессе выходила информация о том, что Лоту Гули провел воровскую сходку в своей резиденции в Стамбуле, на которой «короновал» около 10 «воров в законе». Согласно информации, в сходке принимали участие криминальные авторитеты из Греции. Среди гостей особо выделялись кутаисцы Гайоз Звиададзе и Заал Махароблидзе. До этого Гули принимал у себя только идеологически совместимых воров, желавших в частном порядке засвидетельствовать свое почтение в связи с его недавним выходом на свободу. На сходке были осуждены происходящие в воровском мире процессы.

Лоту Гули после долгого пребывания в тюрьме вышел на свободу в октябре 2017 года. Адвокаты обратились в суд с ходатайством освободить его в связи с отбытием большей части наказания. Суд удовлетворил ходатайство и освободил Надира Салифова от отбывания оставшейся части наказания. После выхода на свободу Лоту Гули сразу же покинул страну.