16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах будет слабый туман, вечером возможен моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся в течение дня северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-11, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

16 марта, начиная с западных районов Азербайджана, в некоторых местах временами ожидаются дожди, в горных территориях выпадет снег, местами интенсивный, прогнозируется туман. Ветер западный днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Министерство также предупреждает, что с полудня завтрашнего дня и до полудня 17 марта в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, в некоторых местах пройдут дожди, в горных территориях выпадет снег, в отдельных местах интенсивный, ожидается град. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Minval.az