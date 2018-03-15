МИД России прокомментировал поездку главы сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Соединенные Штаты Америки.

Сегодня на брифинге официальный представитель пресс-службы МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста о том, будет ли возможен в будущем визит Бако Саакяна в Москву, сказала, что в сегодняшней ситуации этот вопрос нужно переадресовать США.

«Что касается российской стороны, у меня нет информации о посещении, и я могу сказать, что мы верны нашим обязательствам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и мы активно помогаем урегулировать эту очень сложную проблему», — сказала Захарова. Ее слова приводит АПА.

Minval.az