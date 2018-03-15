Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что поддерживает депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах к журналисткам. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого — «полный бред».

Кадыров назвал Слуцкого своим братом, подчеркнув, что политик был всегда рядом с чеченским народом.

«Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», — рассказал Кадыров.

Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 14 марта 2018 г.

Накануне корреспондент«Би-би-си» Фарида Рустамова открыто обвинила депутата в домогательствах и направила жалобы в комиссию Госдумы по этике. Кроме того, о домогательствах со стороны депутата рассказала заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.