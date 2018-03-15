Упомянутый в СМИ как представитель так называемого «НКР» Альберт Андриян зарегистрирован в МИД России как советник посольства Армении в Москве.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя запрос азербайджанских СМИ о создании в Москве представительства сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана

«В Москве не существует никакого представительства «Арцах», как вот сформулировано в вопросе и как это проходило в средствах массовой информации», — заявила М.Захарова.

По ее словам, упомянутый в сообщениях Альберт Андриян является советником посольства республики Армении в России.

«Во всяком случае он аккредитован в министерстве иностранных дел России именно в этом качестве», — подчеркнула представитель МИД.

Minval.az