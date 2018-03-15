Эксперт Ассоциации военных политологов России Александр Перенджиев связывает широкомасштабные военные учения Азербайджана с военно-политическими целями Баку.

«Цель военных учений совершенно ясна – в первую очередь вернуть хотя бы семь районов, которые ранее не входили в состав НКАО. Задача – вернуть эти районы. Ясно, что переговоры не дают никаких результатов. Армянская сторона не идет на уступки в ходе переговоров, то есть, армянская сторона говорит, что мы готовы освободить семь районов, но вы не трогайте Карабах, который останется независимым или присоединится к Армении. Я не знаю, какое решение найдут. Но этот вариант не удовлетворяет Азербайджан, и он считает необходимым вернуть не только эти семь районов, но и территорию самого Нагорного Карабаха, и с учетом того, что эта проблема не решается дипломатическим путем, Азербайджан хочет в ходе военных учений отработать сценарий возвращения если не семи, то хотя бы пяти районов», – в беседе с Первым Информационным отметил Перенджиев.

Таким образом, по мнению российского эксперта, военный путь, согласно военно-политическому руководству Азербайджана, один из основных вариантов развития событий. А когда Азербайджан планирует предпринять это наступление?

Перенджиев отвечает, что речь идет не о наступлении, а о военных учениях, а наступление всегда происходит неожиданно. «Никто вам не может сказать, когда именно произойдет наступление, а тем более я. Я не владею никакой секретной информацией. В данном случае всего лишь отработка наступательных действий – с вероятным быстрым переходом к обороне».

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