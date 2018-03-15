Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вручена Международная премия Низами Гянджеви.

Как сообщает АПА, М.Алиева была удостоена награды за вклад в образование и культуру.

Церемония вручения состоялась на проходящем в столице Азербайджана VI Глобальном Бакинском форуме «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Выступая на церемонии, М.Алиева сказала, что Международный центр Низами Гянджеви пропагандирует взаимопонимание и мир на международном уровне: «На протяжении многих столетий Азербайджан был страной, где вместе проживали представители разных народов и религий. Сегодня мы говорили о достижениях за годы независимости. Я благодарю президента Азербайджана. Он посвятил жизнь развитию своего народа.

Я считаю эту премию наградой за оценку деятельности Фонда Гейдара Алиева, который на протяжении 14 лет реализует проекты в научных, образовательных и социальных сферах».

М.Алиева поблагодарила сопредседателей Международного центра Низами за успешную деятельность.

Minval.az